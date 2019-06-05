Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с БекаоSport24.ru вчера в 18:23

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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СМИ: «Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Матч ТВвчера в 18:55

Источник: Бекао согласовал контракт с итальянским клубом

Sport.ru01:59

СМИ: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Чемпионатвчера в 20:09

ЦСКА отдаст защитника в итальянский клуб

Газета.Ru02:42

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Советский спортвчера в 18:43

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

Sport24.ruвчера в 18:23

СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА Бекао

Спорт-Экспрессвчера в 18:06
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Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО

Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Жители Киселёвска пожаловались на подземный пожар

Обновлено в 02:00
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Политика

Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Виджей Арчи во второй раз стал отцом

Говорят, когда у мужчины рождается сын, он становится отцом.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Авто

В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall

Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Спорт

Олимпийская чемпионка Липницкая празднует день рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая 5 июня празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:43
Политика

Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвёл на него впечатление «нормального дядьки» и «классного мужика».
Обновлено в 06:32
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Обновлено в 02:21
Финансы

Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года

Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.
Обновлено в 05:47
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 06:16
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Политика

Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов

Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:30
Авто

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью

Викторию часто спрашивают о второй беременности, но сейчас звезда официально одна, и потому такие вопросы не являются для нее актуальными.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Найденного в пакете на Гжатской улице младенца убийца задушил руками

Следователи смогли установить причину смерти новорожденного мальчика, труп которого нашли в парке на Гжатской улице в полиэтиленовом пакете.
Обновлено в 06:27
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