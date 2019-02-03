«Удинезе» с «Фиорентиной» и «Дженоа» с «Сассуоло» сыграли вничьюЕвро-футбол.ру 10:54

Воскресные матчи 22-го тура Серии А завершились с ничейным результатом. "Удинезе" поделил очки с "Фиорентиной" (1:1). Такой же счет зафиксирован в противостоянии "Дженоа" и "Сассуоло".

«Удинезе» с «Фиорентиной» и «Дженоа» с «Сассуоло» сыграли вничью

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