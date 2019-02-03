Футбол

«Удинезе» с «Фиорентиной» и «Дженоа» с «Сассуоло» сыграли вничьюЕвро-футбол.ру 10:54

Дженоа — Сассуоло
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
28′
Филип Джуричич
Антонио Санабрия
41′
45′
Альфред Данкан
46′
Стефано Сенси
Мехди Бурабия
Кристиан Ромеро
54′
64′
Мехди Бурабия
70′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
Иван Радованович
Мигел Велозу
76′
Даниэль Бесса
Педру Перейра
79′
83′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
Антонио Санабрия
Горан Пандев
87′
88′
Рожерио
Воскресные матчи 22-го тура Серии А завершились с ничейным результатом. "Удинезе" поделил очки с "Фиорентиной" (1:1). Такой же счет зафиксирован в противостоянии "Дженоа" и "Сассуоло".
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