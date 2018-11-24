Футбол
«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе
«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществеЕвро-футбол.ру10:58
Родриго Де Пауль
|54′
|64′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
Родриго Де Пауль
|64′
Валон Бехрами
|65′
Самир
Джузеппе Пеццелла
|70′
|71′
Патрик Шик
Эдин Джеко
Родриго Де Пауль
Дарвин Мачис
|79′
|80′
Лоренцо Пеллегрини
Николо Дзаньоло
Игнасио Пуссетто
Марко Д′Алессандро
|90′+5′
|32%
|Владение мячом
|68%
|57%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|13
|2
|Удары в створ ворот
|9
|9
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|–
|–
|Угловые
|12
|7
|Отборы
|8
|8
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
1
Муссо
19
Стрюгер Ларсен
5
Трост-Эконг
17
Нюйтинк
18
Тер Авест
6
Фофана
11
Бехрами
38
Мандрагора
7
Пеццелла
16
Мачис
77
Д'Алессандро
83
Миранте
18
Сантон
20
Фасио
5
Жезус
11
Коларов
17
Ундер
4
Кристанте
22
Дзаньоло
42
Нзонзи
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание. "Волки" в три раза чаще били по воротам, постоянно контролировали мяч, подали 12 угловых против нуля у соперника, но забить не смогли.
Евро-футбол.ру10:58
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