Футбол

«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе
Евро-футбол.ру
10:58

Удинезе — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
Родриго Де Пауль
54′
64′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
Родриго Де Пауль
64′
Валон Бехрами
65′
Самир
Джузеппе Пеццелла
70′
71′
Патрик Шик
Эдин Джеко
Родриго Де Пауль
Дарвин Мачис
79′
80′
Лоренцо Пеллегрини
Николо Дзаньоло
Игнасио Пуссетто
Марко Д′Алессандро
90′+5′
"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание. "Волки" в три раза чаще били по воротам, постоянно контролировали мяч, подали 12 угловых против нуля у соперника, но забить не смогли.
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