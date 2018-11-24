"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание. "Волки" в три раза чаще били по воротам, постоянно контролировали мяч, подали 12 угловых против нуля у соперника, но забить не смогли.

Евро-футбол.ру 10:58