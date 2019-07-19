Футбол

«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»Матч ТВ 14:08

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«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро. Также клуб будет обладать опцией полноценного выкупа игрока.
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