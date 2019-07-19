Футбол
«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»Матч ТВ 14:08
«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро. Также клуб будет обладать опцией полноценного выкупа игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лобода получила травму на концерте
Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Культура
«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Минтруд не планирует повышать пособие по безработице в 2020 году
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 06:09
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Экономика
ЦБ продлил на шесть месяцев полномочия ФКБС как временной администрации в МИнБанке
ЦБ РФ продлил срок выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению Московским индустриальным банком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Футбол
Генич ожидает сухой победы ЦСКА над «Оренбургом»
В прошлом сезоне «Оренбург» обыграл ЦСКА (3:2) в Москве, причем по делу.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила разместить США войска
Обновлено в 21:45
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
Ранее Урсула фон дер Ляйен находилась на посту министра обороны Германии.
Обновлено в 12:38
Политика
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
Обновлено в 05:48
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено в 16:57
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля
"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 19:55
Общество
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.
Обновлено в 18:45
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Турция призывает США не исключать её из программы F-35
Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено 17 июля в 18:18
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Минздрав Подмосковья рассказал, как с пользой ходить в баню
Минздрав Подмосковья подготовил ряд рекомендаций для тех, кто выбирает такой формат отдыха.
Обновлено в 09:59
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12