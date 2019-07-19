Футбол
«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»Матч ТВ 14:08
«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро. Также клуб будет обладать опцией полноценного выкупа игрока.
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Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
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Экономика
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Армия и оружие
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Развод сил и средств на новых участках в Донбассе будет возможен только после завершения первого этапа разведения и полного выхода украинских силовиков с участков у Золотого и Петровского, заявил на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 13:02
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагонов
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
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Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
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Политика
США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 18:58
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Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
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Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
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Обновлено в 05:30
Авто
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«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
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Футбол
RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и Гризманна
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Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
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Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
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Обновлено в 11:48