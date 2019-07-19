Футбол
«Удинезе» подписал нападающего «Реала»Евро-футбол.ру 13:41
Контракт подписан до лета 2024 года, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Ранее Кристо выступал за молодёжную команду "Реала", присоединившись к клубу в 2017 году.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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