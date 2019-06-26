«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июляSport24.ru 14:55

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил, что защитник Родриго Бекао должен перейти в итальянскую команду в начале июля. В прошлом сезоне Бекао выступал на правах аренды за ЦСКА, который, как сообщалось ранее, не может договориться с бразильцем об условиях контракта.

Происшествия В Саратове ФСБ предотвратила теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".

Путешествия В Грузии остается 930 организованных туристов из России В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.

Футбол «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Общество В России предложили снизить возраст совершеннолетия В Федеральном агентстве по делам молодежи задумались о снижении возраста совершеннолетия.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Армия и оружие Российские военные специалисты покинули Венесуэлу Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.

Общество Пособие на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей В России вырастет пособие на детей с полутора до трех лет с 50 рублей до 10 тысяч рублей.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Армия и оружие Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.

Транспорт Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.

Авто Chevrolet Camaro могут перестать выпускать По данным издания Muscle Cars and Trucks, американская марка может прекратить производство маслкара Chevrolet Camaro после 2023 года.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Авто В России падают продажи LCV с пробегом За первые 5 месяцев текущего года в России было реализовано 161,5 тыс. единиц легкой коммерческой техники с пробегом.