Футбол

«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июляSport24.ru 14:55

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Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил, что защитник Родриго Бекао должен перейти в итальянскую команду в начале июля. В прошлом сезоне Бекао выступал на правах аренды за ЦСКА, который, как сообщалось ранее, не может договориться с бразильцем об условиях контракта.
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«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июля

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