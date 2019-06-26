Футбол
«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июляSport24.ru 14:55
Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил, что защитник Родриго Бекао должен перейти в итальянскую команду в начале июля. В прошлом сезоне Бекао выступал на правах аренды за ЦСКА, который, как сообщалось ранее, не может договориться с бразильцем об условиях контракта.
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
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Армия и оружие
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Пособие на детей из малообеспеченных семей повысят до 10 тысяч рублей
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Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
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Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
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В России падают продажи LCV с пробегом
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
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