Футбол

«Удинезе» оказался сильнее «Эмполи», «Кальяри» дома обыграл СПАЛМатч ТВ 10:57

Кальяри — СПАЛ
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Паоло Панкрацио Фараго
3′
Лука Чеппителли
18′
18′
Мирко Антенуччи
26′
Лоренцо Дикманн
Лука Чигарини
31′
56′
Джованни Паскуале
59′
Мохамед Фарес
Леонардо Паволетти
60′
62′
Ясмин Куртич
Филиппо Коста
Леонардо Паволетти
68′
71′
Лоренцо Дикманн
Андреа Петанья
Лука Чигарини
Филип Брадарич
74′
Жуан Педро
Вальтер Бирса
78′
83′
Паскал Скьяттарелла
Маттиа Валоти
Артур Ионица
Симоне Падоин
87′
Фабрицио Каччаторе
90′+2′
«Удинезе» оказался сильнее «Эмполи» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2. Отметим, что все 5 голов были забиты в первом тайме. У хозяев отличились Роландо Мандрагора и Родриго де Пауль, который оформил дубль.
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