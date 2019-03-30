Футбол
«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»Матч ТВ 11:59
«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено в 11:26
Политика
Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Политика
МИД оценил попытки США напугать Россию новыми санкциями
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нелепыми угрозы со стороны США ввести санкции против России за сотрудничество с Венесуэлой.
Обновлено в 11:59
Авто
FCA выпустит лимитированную версию пикапа Jeep Gladiator
Представители концерна FCA наконец поделились последней информацией о новом Jeep Gladiator, прежде чем ожидаемый пикап поступит в продажу.
Обновлено в 02:53
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
Обновлено в 13:09
Космос
В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет
Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).
Обновлено в 02:09
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Футбол
На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»
Обновлено в 14:00
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Политика
Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США
В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Хоккей
ЦСКА второй раз подряд обыграл СКА в Кубке Гагарина
Обновлено в 13:35
Происшествия
В сети появилось видео гибели российского автогонщика
Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Футбол
Лига 1. «Марсель» сыграл вничью с «Анжером», Балотелли забил два гола
«Марсель» дома сыграл вничью с «Анжером» в матче 30-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев два гола забил форвард Марио Балотелли, в составе гостей – хавбек Томас Мангани.
Обновлено в 14:02
Футбол
Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответит на Первом канале про травлю
Обновлено в 06:38
Общество
В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»
Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
Обновлено в 13:32
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02