Футбол
«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»Матч ТВ 11:59
«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия
Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД
На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика
Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Москве загорелся «Олимпийский»
В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон
Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.
Обновлено в 10:17
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Авто
В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной
В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты
Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Хохлов призвал «Динамо» забыть о еврокубках
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи 21-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
Обновлено в 10:08
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Общество
В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках
Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.
Обновлено в 11:48
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Энергетика
США отчитались об успехах в борьбе против торговли нефти из Венесуэлы
США убедили ряд нефтетрейдеров сократить или прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Кино
Барецкий выпустит мультик «Брат-3» с голосами Шнурова и Собчак
Обновлено в 04:50