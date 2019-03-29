«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»Матч ТВ 11:59

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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