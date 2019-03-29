Футбол

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»Матч ТВ 11:59

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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«Удинезе» обыграл «Дженоа» в домашнем матче

Спорт-Экспресс11:59

«Дженоа» проиграла «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru12:12

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»

Матч ТВ11:59

«Удинезе» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

РИА Новости12:15

Фантастический гол Мандрагоры ударом с лёта — в обзоре игры «Удинезе» — «Дженоа»

Чемпионат12:43

«Удинезе» - «Дженоа»: смогут ли «зебры» взять очки?

Все про Спорт рувчера в 12:58

Чемпионат Италии. Трансляция. «Удинезе» победил «Дженоа», «Ювентус» играет с «Эмполи», «Милан» в гостях у «Сампдории»

Sports.ruвчера в 07:03
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Происшествия

Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД

На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика

Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон

Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.
Обновлено в 10:17
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца

Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Футбол

Еременко и Погребняк сыграют с первых минут в матче «Ростов» — «Урал»

Обновлено в 11:25
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде

Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Авто

В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной

В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Здоровье

Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты

Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено вчера в 22:00
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Футбол

Хохлов призвал «Динамо» забыть о еврокубках

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал результат встречи 21-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
Обновлено в 10:08
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Общество

В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках

Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.
Обновлено в 11:48
Музыка

The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера

Обновлено в 11:47
Энергетика

США отчитались об успехах в борьбе против торговли нефти из Венесуэлы

США убедили ряд нефтетрейдеров сократить или прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Кино

Барецкий выпустит мультик «Брат-3» с голосами Шнурова и Собчак

Обновлено в 04:50
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Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии. В сезоне 2018/2019 ФК «Дженоа» занимает 12 строчку в чемпионате Италии после 28 тура имея в своём активе 33 очка при 8 победах, 9 ничьих и 11 поражениях, забив 34 мяча и пропустив 42. В матче 28 тура клубу из города Генуя принимал на своём домашнем стадионе «Луиджи Феррарис» грозного соперника из Турина...
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