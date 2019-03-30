Футбол

«Удинезе» обыграл «Дженоа» в домашнем матчеСпорт-Экспресс 11:59

"Удинезе" победил "Дженоа" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились нападающий Стефано Окака Чука и полузащитник Роландо Мандрагора. "Удинезе" набрал 28 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Дженоа" с 33 баллами располагается на 13-й строчке.
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«Удинезе» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

РИА Новости12:15

Фантастический гол Мандрагоры ударом с лёта — в обзоре игры «Удинезе» — «Дженоа»

Чемпионат12:43

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»

Матч ТВ11:59

«Удинезе» оказался сильнее «Дженоа»

Sportbox.RU11:59

«Удинезе» обыграл «Дженоа» в домашнем матче

Спорт-Экспресс11:59

«Удинезе» уверенно обыграл «Дженоа» со счетом 2:0

REGNUM11:49

«Дженоа» проиграла «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru12:12
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Происшествия

В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
Автоспорт

Себастьян Феттель избежал штрафа

Обновлено в 15:08
Происшествия

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен.
Обновлено в 13:39
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Культура

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено вчера в 04:54
Театры

В Алтайском крае вспоминают Валерия Золотухина

В Молодежном театре Алтая, который теперь носит имя Золотухина, рассказали, что в День памяти артиста здесь покажут спектакль "Храни тебя Бог !" по его произведениям.
Обновлено в 01:25
Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Обновлено в 15:29
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Минобороны Украины обвинило Москву в попытке сорвать выборы в стране

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что накануне президентских выборов в стране обострилась боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено в 13:25
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Полицейские вынуждены были применить против агрессивно настроенных демонстрантов слезоточивый газ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе

Фото разбомбленных позиций ДНР в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 14:50
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Гаджеты

Названа стоимость Galaxy S10 5G

На внутреннем рынке Южной Кореи смартфон Galaxy S10 5G появится 5 апреля.
Обновлено вчера в 04:46
Наука

Английский язык уместился в полтора мегабайта

Американские психологи подсчитали объем информации, который к 18 годам выучивает англоговорящий человек о своем родном языке.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Происшествия

СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Политика

Квачков назвал Чубайса частью «мировой закулисы»

Экс-полковник Владимир Квачков, служивший в военной разведке России, отметил, что считает председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолия Чубайса частью тайной закулисы, правящей миром.
Обновлено в 13:44
Политика

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах

Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 02:20
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
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