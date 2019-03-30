Футбол
«Удинезе» обыграл «Дженоа» в домашнем матчеСпорт-Экспресс 11:59
"Удинезе" победил "Дженоа" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились нападающий Стефано Окака Чука и полузащитник Роландо Мандрагора. "Удинезе" набрал 28 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Дженоа" с 33 баллами располагается на 13-й строчке.
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Спецназ СБУ вышел на улицы Украины
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