Футбол
«Удинезе» объявил о подписании контракта с БекаоСпорт день за днем 11:39
«Удинезе» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао. 23-летний бразилец подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 1,6 млн евро.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Футбол
БАТЭ не смог обыграть «Пяст», «Шериф» разгромлен чемпионом Грузии
В параллельном матче "Шериф" проиграл "Сабуртало" из Грузии (0:3) и имеет призрачные шансы на выход во второй квалифай-раунд.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
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Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика
В Ростовской области назначен новый замгубернатора
Напомним, что место замгубернатора стало вакантным в конце мая, когда свой пост покинул Юрия Молодченко.
Обновлено в 15:06
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Обновлено в 14:21
Здоровье
В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы
Очаг африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней выявлен на территории Ульяновской области, также обнаружен труп больного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения "Сурские вершины", сообщил в среду председатель правительства области Александр Смекалин.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Авто
Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости
На сегодняшний день инженеры готовятся к тестированиям машины в Южной Африке перед заездом, запланированным на 2020 год.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Из-за сильного града пострадали 18 человек, сообщает газета Repubblica. В среду утром в регионе прошел ливень с градом и штормовым ветром.
Обновлено в 10:37
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Обновлено в 04:25
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Движение на Бутовской линии метро Москвы восстановлено
Обновлено в 07:38
Здоровье
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй
ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.
Обновлено в 03:18
Политика
Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено в 15:25
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05