«Удинезе» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао. 23-летний бразилец подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 1,6 млн евро.

Спорт день за днем

«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.

Шоу-бизнес Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.

Футбол Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак» Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Политика В Госдепартаменте рассказали о встрече замгоссекретаря США с Рябковым Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в ходе состоявшейся в среду в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым утверждал, что Вашингтон стремится к развитию сотрудничества с РФ, однако "негативные действия" Москвы мешают прогрессу в двусторонних отношениях.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».

Технологии Остекление поездов метро заменят на интерактивные прозрачные дисплеи В России создано инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов.

Происшествия Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.

Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Здоровье Назван самый полезный летний фрукт Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.

Армия и оружие Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Политика Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя» Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.

Авто Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Авто Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.