«Удинезе» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао. 23-летний бразилец подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 1,6 млн евро.

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«Удинезе» объявил о подписании контракта с Бекао

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