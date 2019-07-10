Футбол

«Удинезе» объявил о подписании контракта с БекаоСпорт день за днем 11:39

«Удинезе» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао. 23-летний бразилец подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 1,6 млн евро.
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«Как будто с песков забрали: ни бутс, ни кроссовок». Бекао кинул ЦСКА, в Италии его ждет провал

Sport24.ru14:20

Бекао подписал пятилетний контракт с «Удинезе»

Советский спорт11:04

«Удинезе» подписал контракт с Бекао, выступавшим за ЦСКА

РИА Новости10:38

«Удинезе» подтвердил трансфер Бекао

Soccer.ru10:54

«Удинезе» объявил о переходе Бекао

Спорт-Экспресс10:41

Бекао подписал контракт с «Удинезе» до 2024 года

Sports.ru11:29

«Удинезе» объявил о подписании Бекао

Чемпионат10:47
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
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Microsoft выпустила большой пакет «заплаток» для своих продуктов

Компания Microsoft выпустила внушительный комплект исправлений и патчей, устраняющих уязвимости в операционных системах Windows и Windows Server различных редакций, браузерах Edge и Internet Explorer, пакете офисных приложений Office, платформах SharePoint, Exchange Server и .NET Framework, СУБД SQL Server, интегрированной среде разработки Visual Studio, а также в других программных продуктах.
Обновлено в 17:01
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США задумались о введении пошлин против Франции

Офис торгпрдставителя США Роберта Лайтхайзера инициировал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, говорится в официальном заявлении Лайтхазера.
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На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
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Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

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Армия и оружие

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
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Авто

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Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Новейший британский авианосец снова дал течь

Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:19
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Общество

Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан

Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
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Врачи рассказали, сколько шоколада можно съедать без вреда для здоровья

Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:13
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Футбол

В сети появились фотографии красной формы «Зенита»

Обновлено в 08:43
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
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Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
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Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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Шоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Гаджеты

Компания Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Агентство РБК со ссылкой на свои источники пишет, что Huawei за последние несколько месяцев обращалась к разработчикам процессоров «Эльбрус» и программного обеспечения, среди которых создатели линейки операционных систем «Альт».
Обновлено в 06:02
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

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Обновлено в 17:20
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
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