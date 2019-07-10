Футбол
«Удинезе» объявил о подписании контракта с БекаоСпорт день за днем 11:39
«Удинезе» объявил о переходе защитника бразильского клуба «Баия» Родриго Бекао. 23-летний бразилец подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся итальянскому клубу в 1,6 млн евро.
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Гаджеты
Microsoft выпустила большой пакет «заплаток» для своих продуктов
Компания Microsoft выпустила внушительный комплект исправлений и патчей, устраняющих уязвимости в операционных системах Windows и Windows Server различных редакций, браузерах Edge и Internet Explorer, пакете офисных приложений Office, платформах SharePoint, Exchange Server и .NET Framework, СУБД SQL Server, интегрированной среде разработки Visual Studio, а также в других программных продуктах.
Обновлено в 17:01
Политика
США задумались о введении пошлин против Франции
Офис торгпрдставителя США Роберта Лайтхайзера инициировал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, говорится в официальном заявлении Лайтхазера.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Экономика
Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты
Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Новейший британский авианосец снова дал течь
Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение.
Обновлено в 06:42
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Общество
Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан
Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Врачи рассказали, сколько шоколада можно съедать без вреда для здоровья
Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:13
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Футбол
В сети появились фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 08:43
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Компания Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Агентство РБК со ссылкой на свои источники пишет, что Huawei за последние несколько месяцев обращалась к разработчикам процессоров «Эльбрус» и программного обеспечения, среди которых создатели линейки операционных систем «Альт».
Обновлено в 06:02
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04