Футбол
«Удинезе» и другие европейские клубы следят за БакаевымMetaratings 08:34
Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев заинтересовал своей игрой несколько европейских клубов, среди которых итальянский «Удинезе», сообщает «РБК-Спорт». За футболистом около года наблюдают скауты из Европы. Несколько клубов рассматривают возможность подписания Бакаева.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
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Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
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Футбол
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Экономика
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Экономика
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Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».
Обновлено в 10:52
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
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В США готовятся к «решительным» мерам против снижения курса юаня
Американская администрация планирует принять решительные меры, если решит, что власти Поднебесной целенаправленно снижают курс своей национальной валюты, чтобы нивелировать эффект от повышения США тарифов.
Обновлено 10 августа в 00:02
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
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59-летний Бандерас вышел в свет с молодой возлюбленной
Антонио Бандерас 10 августа отпраздновал 59-летие.
Обновлено в 12:12
Экономика
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В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
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Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Экономика
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
Привлекательность идеи: стабильные финансовые показатели компании; текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 11,9; с точки зрения технического анализа, сейчас удачный момент для покупок (цена достигла важного горизонтального диапазона поддержки); прибыль компании в последнем квартальном отчете оказалась лучше ожиданий аналитиков.
Обновлено в 08:51
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Обновлено в 06:49
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Обновлено в 10:59
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19 лет назад затонула подводная лодка «Курск»
10 августа 2000 года по плану учений атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» — совсем молодая по меркам флотской жизни субмарина, неполных шести лет от роду — вышел на учебное задание недалеко от Кольского залива.
Обновлено в 07:16