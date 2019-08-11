Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ вчера в 17:57

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Читать в источнике
Комментировать181

Подробнее о событии

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Коммерсантъвчера в 17:57

Правозащитники разыскивают росгвардейца, ударившего девушку в живот на акции в центре Москвы

Московская газетавчера в 12:38

Правозащитники ищут полицейского, ударившего участницу митинга 10 августа в Москве в живот

Эхо Москвывчера в 18:06

Росгвардия отрицает принадлежность к ней бойца, ударившего девушку в живот

Говорит Москвавчера в 13:01

Правозащитники разыскивают росгвардейца, который избил девушку на митинге в Москве

Znak.comвчера в 11:17

Правозащитники узнали личность избитой полицейским девушки на митинге на Москве

Росбалтвчера в 09:39

Правозащитники ищут полицейского, ударившего участницу митинга в живот

Дождьвчера в 12:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Политика

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Обновлено в 00:15
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей

Обновлено вчера в 04:06
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу

Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Экономика

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Обновлено в 02:13
Финансы

Россиянам посоветовали не брать кредиты в иностранной валюте

Большинству россиян не стоит брать кредиты в иностранной валюте из-за возможных курсовых колебаний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:11
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Tesla на юге Москвы. Авария произошла вечером в субботу, 10 августа.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Обновлено в 00:51
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские модели на авторынке РФ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Мариинском районе Кузбасса полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое получили травмы.
Обновлено в 02:28
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ

Обновлено в 02:08
Политика

Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия

Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Политика

В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика

Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Кино

Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено 10 августа в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное