Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ 17:57
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
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Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Футбол
Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Культура
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно
Начался 72-й Международный кинофестиваль в Локарно В Локарно открылся Международный кинофестиваль — 72-й по счету и первый после смены художественного руководства.
Обновлено в 17:57
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Футбол
«Манчестер Сити» показал эффектный прием мяча от Зинченко
Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко показал эффектный прием во время тренировке в стане манкунианцев.
Обновлено в 22:50
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб человек
В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах», в результате погиб человек, сообщили в региональном МЧС.
Обновлено в 11:04
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено в 22:48
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Дети погибли при пожаре в детском саду в США
Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Свинцовый Нотр-Дам. Власти Парижа начинают операцию по детоксикации собора
Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
Обновлено в 22:31
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Новокузнецке две сестры подожгли пятилетнюю девочку
Две сестры 10 и 13 лет подожгли одежду на пятилетней девочке, которая является инвалидом по сердцу.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Веганство доводит детей до проблем с психикой
"Катастрофическое" влияние на психику Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, заявила, что веганство в детском возрасте катастрофически сказывается на психике ребёнка из-за того, что в социуме он чувствует себя изгоем.
Обновлено в 01:05
Общество
СЭГХ Якутска возглавил опытный производственник
Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила на сегодняшней общегородской планёрке о новых кадровых назначениях в структурных подразделениях Окружной администрации.
Обновлено в 23:20