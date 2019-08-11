Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ 17:57

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
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Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

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Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
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