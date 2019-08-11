Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовноКоммерсантъ 17:57
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Общество
«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать
Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин приехал на крымское байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Местом проведения фестиваля выбран город Севастополь. Владимир Путин прибыл на шоу за рулём отечественного мотоцикла марки «Урал».
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Волейбол
Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в третьем матче олимпийского отборочного турнира и завоевала путевку на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс
"Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам", - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 18:00
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
На стадионе во Львове перед матчем чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" включили песню Moscow never sleeps, в которой говорится о любви к российской столице.
Обновлено в 20:26
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено в 09:57
Политика
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8 процентов на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA, сообщает "Корреспондент".
Обновлено в 15:18
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Huawei инвестирует $800 млн в развитие 5G в Бразилии
Huawei Technologies, крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, инвестирует $800 млн в строительство завода в Бразилии к 2022 году, поскольку южноамериканская страна планирует развернуть свою беспроводную сеть пятого поколения, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:44
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Политика
Захарова предупредила США об ответных мерах России по размещению РСМД
Российский лидер подчеркнул, что РФ не будет размещать ракеты в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.
Обновлено 09 августа в 07:40
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
Обновлено в 09:24