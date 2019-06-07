Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видеоLenta.ru 09:31

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News. Сообщается, что российская авиация нанесла удар по боевикам в районе населенного пункта Закат.

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

Политика Крымский мост поразил делегацию из ЕС Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Футбол Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Армия и оружие Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.

Футбол Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Экономика Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Транспорт В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11 Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Общество В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Происшествия Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе В зале Никулинского суда задержанный по подозрению в распространении наркотиков журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.

Авто Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.

Общество Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Футбол ЦСКА является самым тестируемым на допинг клубом России в 2019 году ЦСКА является самым тестируемым инспекторами Российского антидопингового агентства футбольным клубом России в 2019 году.

Политика Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Политика Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

Происшествия В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Происшествия В армянском монастыре Ахпат возник пожар Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.