Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видеоLenta.ru 09:31

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News. Сообщается, что российская авиация нанесла удар по боевикам в районе населенного пункта Закат.

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

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