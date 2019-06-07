Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видеоLenta.ru 09:31
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News. Сообщается, что российская авиация нанесла удар по боевикам в районе населенного пункта Закат.
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МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти
Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
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В армянском монастыре Ахпат возник пожар
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Борис Джонсон назвал условие выплаты Евросоюзу 50 млрд долларов
Евросоюз должен понять, что не получит от Лондона деньги за Brexit, пока сделка о выходе из ЕС не будет устраивать Великобританию, заявил главный кандидат на пост премьер-министра страны Борис Джонсон.
Обновлено в 18:55
Политика
Пекин предостерег Microsoft и Dell от отказа продавать технологии Китаю
В статье говорится, что Пекин "предупредил, что компании могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут сотрудничать с администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа в том, что касается запрета на продажу китайским компаниям важных американских технологий".
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Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
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Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Обновлено в 15:03
Кино
Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками
Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
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Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Политика
Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера
В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на успех в суде
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы семьи Бари Алибасова на успех в суде против производителя средства для прочистки труб.
Обновлено в 10:27
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено в 04:32
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
На территории колонии в Тюмени произошёл пожар
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Цветаевой ушел в декретный отпуск
Анастасия Цветаева рассказала, что ее муж ушел в декрет и освободил ее от домашних хлопот после рождения сына.
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Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.
Обновлено в 14:09
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00