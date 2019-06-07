Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в СирииLenta.ru вчера в 11:13

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Российские военные отступили в Сирии

Ruposters.ruвчера в 12:34

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Известия11:17

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

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Аргументы неделивчера в 13:31

Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео

Газета.Ru14:37

Появились слухи об «отступлении» российских подразделений в Сирии

Взгляд.рувчера в 11:58

Российские военные отступили с базы Таль-Сальб в Сирии

Вечерний курьервчера в 11:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 04:12
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

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Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено в 13:38
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Общество

МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти

Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.
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Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Происшествия

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы, сообщает телеканал CTV News.
Обновлено в 13:40
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Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу

Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.
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Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Авто

Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL

В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
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Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Единоборства

WBA назначила торги за бой между Лебедевым и Гуламиряном на 20 июня

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на 20 июня назначила торги за право проведения боя между обладателем пояса WBA (Super) россиянином Денисом Лебедевым и регулярным чемпионом по этой версии представителем Франции Арсеном Гуламиряном, сообщается на официальном сайте WBA.
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Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
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На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

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Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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