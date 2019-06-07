Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в СирииLenta.ru вчера в 11:13
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
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Автоспорт
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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
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Общество
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Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено в 03:45
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Единоборства
WBA назначила торги за бой между Лебедевым и Гуламиряном на 20 июня
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Обновлено в 14:30
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Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке
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Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
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Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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