Армия и оружие
Газета.RuУдар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американская коалиция нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, причем сделала это без согласования с Россией и Турцией. Накануне в этом районе правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили перемирие. США утверждают, что атака была нанесена по боевикам.
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Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Польша обвинила Россию в небрежении к исторической правде
По мнению Варшавы, Россия не заинтересована в сохранении исторической правды о Второй мировой войне.
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В матче «Спартак» - «Зенит» судья впервые отменил гол в РПЛ после просмотра видеоповтора
ТАСС 12:53
Происшествия
В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр
Российская газета 03:56
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
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Авто
Хэтчбек и кабриолет Fiat 500 сняты с производства
Производство всех вариаций Fiat 500 2019 модельного года - хэтчбеков и кабриолетов - прекращается в связи с распродажей, которая включает в себя электрические, стандартные турбированные и версии Abarth.
SpeedMe 08:03
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Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.
Motorsport.com Russia 12:15
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МедиаПоток 29 августа в 03:40
Энергетика
Украинцы просят Зеленского снизить цены на бензин
Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.
ТАСС 10:36
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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
RT на русском 11:56
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Политика
Дуда рассказал о сговоре Сталина и Гитлера против Польши
News.ru вчера в 23:28
Футбол
«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
RT на русском 12:37
Наука
Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд
Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.
Ежедневные Новости Владивостока 01:37
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
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Телепрограмма 05:41
Кино
Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.
News.ru вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Футбол
Гончаренко не исключил возможность подписания нового игрока до закрытия трансферного окна
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не исключил возможности новых приобретений накануне закрытия трансферного окна.
RT на русском 12:48