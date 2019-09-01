Американская коалиция нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, причем сделала это без согласования с Россией и Турцией. Накануне в этом районе правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили перемирие. США утверждают, что атака была нанесена по боевикам.

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

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