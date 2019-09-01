Армия и оружие
Газета.RuУдар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американская коалиция нанесла авиаудар в сирийской провинции Идлиб, причем сделала это без согласования с Россией и Турцией. Накануне в этом районе правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили перемирие. США утверждают, что атака была нанесена по боевикам.
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Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:13
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Автоспорт
Гасли: попросил Леклера выиграть гонку ради Юбера
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что он просил Шарля Леклера одержать победу на Гран-при Бельгии ради погибшего 31 августа на гонке Формулы-2 Антуана Юбера.
Чемпионат 13:31
Автоспорт
Ферстаппен разбил машину на старте Гран-при Бельгии
Пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппен попал в аварию на первом круге Гран-при Бельгии и был вынужден досрочно закончить гонку.
Sports.ru 09:19
Культура
Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее
Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
Телепрограмма 12:06
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Авто
Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера
Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».
32CARS.ru 02:44
Политика
Зеленский верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир.
Газета.Ru 11:33
Экономика
С 1 сентября в Крыму снизили тарифы на тепло
В Крыму на 23% снизили предельный уровень тарифа на тепло, и теперь он составит 2300 рублей за гигакалорию.
Krym.News 12:19
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 30 августа в 20:10
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Футбол
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
В рамках 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. «Лацио» и «Рома» не выявили сильнейшего (1:1).
Sport24.ru 13:56
Армия и оружие
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
Футбол
Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»: футбол был хорошего качества
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" (0:1).
Чемпионат 14:18
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Как стало известно, влияние генов на гомосексуальность человека составляет примерно 25 процентов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:09
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36