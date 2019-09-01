Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

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