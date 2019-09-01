Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиУдар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

РИА Новости06:12

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

Интерфакс04:12

Россия обвинила США в нанесении авиаудара в Сирии без предупреждения

РБК04:50

США нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции

RT на русском04:21

Российские военные сообщили о многочисленных жертвах авиаудара США в Идлибе

Коммерсантъ05:04

Авиация США по данным российских военных нанесла воздушный удар в Идлибе, не поставив в известность Москву и Анкару

Эхо Москвы05:04

ЦПВС: США нанесли удар по Идлибу в нарушение всех договоренностей

ТК Звезда04:00
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В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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