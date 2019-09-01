Армия и оружие
РИА НовостиУдар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Футбол
Отыгравший 25 минут за «Динамо» Ордец улетел в Париж
27-летний украинец вышел на поле на 25 минут в матче с "Локомотивом" (1:2). Второй гол "железнодорожники" забили после ошибки Ордеца.
Спорт-Экспресс 03:09
Происшествия
Двое детей выпали из окон в Петербурге
В последний день лета в Петербурге два мальчика — на севере и юге города — выпали из окон.
МР7.ру 04:36
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина об «уничтожении» Польши
Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью газете Bild, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу.
РЕН ТВ вчера в 23:18
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства
Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Футбол
«Рома» и «Милан» хотят приобрести игрока «Шахтёра» Тайсона
Ранее представитель игрока сообщал о том, что «Шахтёр» требует 30 миллионов евро и не отпустит бразильца дешевле.
Евро-футбол.ру 06:15
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Авто
Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Актуальные Новости 00:40
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Баскетбол
Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира
В составе победителей по 17 очков набрали Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу.
Советский спорт 06:26
Происшествия
Ребенок травмировался, упав с качелей в парке «Северное Тушино»
Один ребенок пострадал во время праздника, посвященного современному романсу и лирической песне в парке Северное Тушино днем в субботу, 31 августа.
Московский Комсомолец 06:05
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Киберспорт
Сентябрь станет праздником для поклонников спортивных симуляторов
Gears 5 выйдет на PC и Xbox One. eFootball PES 2020 (10 сентября) и FIFA 20 (27 сентября) В этом году главные футбольные симуляторы, eFootball PES 2020 и FIFA 20, вновь выходят в одном месяце.
News.ru вчера в 01:13
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.
РБК вчера в 17:58
Авто
Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге
Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.
За рулем 01:16
Баскетбол
Сергей Базаревич: «Мы на эйфории наговорили лишнего про судей и соперников»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и лучший игрок матча с Нигерией (82:77) Андрей Воронцевич внесли ясность по поводу своих высказываний после стартовой встречи чемпионата мира-2019.
Матч ТВ 06:20
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57