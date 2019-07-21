Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»РБК 10:06
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу. В составе «Ювентуса» на 63-й минуте матча дебютировал новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
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Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
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Технологии
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Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
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Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
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В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Ранее Российский футбольный союз (РФС) прокомментировали драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 20:32
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Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Футбол
Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены
Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
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Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде
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«Рубин» победил «Динамо», играя полтора тайма в меньшинстве
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Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Футбол
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
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Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
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Обновлено 19 июля в 08:59