Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»РБК 10:06
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу. В составе «Ювентуса» на 63-й минуте матча дебютировал новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Политика
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Киев заявил об обнаружении 12 боеприпасов у КПП «Майорское» в Донбассе
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
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Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
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Обновлено в 16:39
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
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Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
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Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
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Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
Оба бойца относятся к тяжелой весовой категории. Поединок завершился крайне быстро — на 12-й секунде первого раунда.
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Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России
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Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
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Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
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Экономика
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Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
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Порошенко рассказал о своих коалиционных препочтениях
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Обновлено в 17:39
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Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
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Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
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Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
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Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43
Авто
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Политика
Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде
Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.
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Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы
Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
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