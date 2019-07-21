Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»РБК 10:06
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу. В составе «Ювентуса» на 63-й минуте матча дебютировал новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.
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Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
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Политика
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
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Обновлено в 14:11
Музыка
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«Севилья» в меньшинстве выиграла у «Ливерпуля»
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11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц
Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено 19 июля в 02:59
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х100 на ЧМ
Российские пловцы Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
The National Interest (США): российские вооруженные силы преображаются (и становятся сильнее) прямо на наших глазах (The National Interest)
Заголовки мировой прессы пестрели сообщениями о том, как Россия организовала международную кампанию информационной войны, чтобы вмешаться в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 18:38
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В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
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Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя
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Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Экономика
«Восточный» попытается продать акции IFTG
«Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).
Обновлено в 18:13
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Общество
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
Политика
Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции
Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.
Обновлено в 19:26
Экономика
Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций
На мировом рынке облигаций бумаги уже на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью, согласно индексу Bloomberg Barclays Global Aggregate.
Обновлено в 17:33
Кино
Натали Портман сыграет богиню грома в «Торе 4»
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Космос
Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну
Космический корабль будет нести орбитальный аппарат, посадочный модуль и ровер, который был почти полностью спроектирован и сделан в Индии.
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Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
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Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
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Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57