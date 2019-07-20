Футбол

Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»РБК 10:06

Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу. В составе «Ювентуса» на 63-й минуте матча дебютировал новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.
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