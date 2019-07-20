Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»РБК 10:06
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу. В составе «Ювентуса» на 63-й минуте матча дебютировал новичок команды Маттейс де Лигт, который заменил Леонардо Бонуччи.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Космос
Toyota планирует создать луноход на базе серийного автомобиля
Стороны договорились, что в течение следующих трёх лет стороны будут работать над созданием и испытанием пилотных проектов, а запуск самого Лунохода может состояться в 2029 году.
Обновлено в 05:16
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика
Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР
Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.
Обновлено в 08:39
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В Министерстве промышленности и торговли подготовили ряд мер по упрощению регулирования торговли алкоголем, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:45
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Исследователи из Университета Техаса выяснили, что быстрее уснуть и значительно улучшить качество сна можно, если за 90 минут до ночного отдыха принять ванну с температурой воды 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 градуса по Цельсию).
Обновлено в 07:28
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Ростов» назвал вопиющим судейство в матче со «Спартаком»
Матч "Ростов" – "Спартак" прошел в субботу и завершился со счетом 2:2. Один из голов "Спартак" провел с пенальти.
Обновлено в 10:22
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года
Как превращение в киборгов спасет людей от порабощения искусственным интеллектом, почему флешмоб в социальной сети волнует Конгресс США, сколько денег хотят собрать с американских IT-компаний во французский бюджет и зачем мессенджеру нужно видеть окружающий мир – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию
Для тушения крупного степного пожара в Орском районе Оренбургской области привлечены авиация МЧС и Минобороны.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре
Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Автоспорт
Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 08:16
Транспорт
Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Обновлено 19 июля в 02:43
Происшествия
Обнаружен труп пропавшего екатеринбуржского бизнесмена
На Среднем Урале сегодня ночью нашли тело уральского бизнесмена Евгения Байдина, которого разыскивали практически два месяца.
Обновлено в 06:54
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39