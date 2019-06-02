Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в ИспанииФАН вчера в 10:52

Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис. Местные психологи и психиатры провели несколько тестов и признали, что бывшая россиянка является мужчиной.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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