Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детейLenta.ru12:42
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище. Об этом она сообщила «Таким делам».
Lenta.ru12:42
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Екатеринбурженка, у которой отобрали приемных детей из-за удаленной груди, сбежала в Испанию
Екатеринбург Онлайн09:51
Екатеринбурженка, у которой после удаления груди отобрали приёмных детей, покинула Россию
Вечерние Ведомости11:25
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