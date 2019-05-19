Удаленный игрок «Урала» считает пенальти «Локомотива» дешевымГазета.Ru вчера в 08:25

Главный арбитр встречи Владимир Москалев на 64-й минуте игры назначил пенальти в ворота "Урала", а на 66-й минуте удалил Страндберга с поля, показав ему вторую желтую карточку.

Спорт день за днем

Происшествия Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что не станет выдвигать никаких обвинений против неизвестного мужчины, напавшего на него во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге в ЮАР.

Политика Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Политика Трамп заявил о максимально жёсткой политике в отношении России Глава американской администрации Дональд Трамп объявил о наиболее жёсткой политике в отношении Москвы, которую он проводит.

Политика «Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.

Происшествия В Китае более 70 человек пострадали при обрушении крыши бара В Китае один человек погиб, 77 получили ранения в результате обрушения крыши бара.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.

Политика Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.

Политика Танкер с двумя россиянами на борту задержали в Египте Двое россиян находятся на борту танкера Sea Shark, который задержали у берегов Египта. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.

Происшествия На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.

Музыка Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019» Певец Сергей Лазарев, выступивший от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, по итогам финального голосования занял третье место.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Здоровье Названы бессимптомные опасные заболевания Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Политика СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).

Здоровье В роддоме областной детской больницы открылись семейные палаты Роды были сложными, в последующем около месяца пациентке пришлось получать дополнительную медицинскую помощь специалистов в родильном доме.

Экономика В России может появиться виртуальная экономическая зона В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.

Экономика «Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ» По оценке аналитиков, компания теоретически может вывезти весь свой СПГ, в том числе загрузив хаб на Камчатке, без строительства дополнительных газовозов.

Культура Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов» Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.