Футбол

Удаленный игрок «Урала» считает пенальти «Локомотива» дешевымГазета.Ru вчера в 08:25

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
Главный арбитр встречи Владимир Москалев на 64-й минуте игры назначил пенальти в ворота "Урала", а на 66-й минуте удалил Страндберга с поля, показав ему вторую желтую карточку.
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