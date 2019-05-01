Экономика

Удачная покупка. Квартальная прибыль CVS Health поднялась на 43%РБК 03:14

В целом выручка CVS Health за первые три месяца года увеличилась на 34,8% до $61,7 млрд. Чистая прибыль поднялась на 43%, до $1,4 млрд. Акции CVS Health подорожали почти на 6,4% после публикации оптимистичных результатов объединенной компании.
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Удачная покупка. Квартальная прибыль CVS Health поднялась на 43%

РБК03:14
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