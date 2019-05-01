Экономика
Удачная покупка. Квартальная прибыль CVS Health поднялась на 43%РБК 03:14
В целом выручка CVS Health за первые три месяца года увеличилась на 34,8% до $61,7 млрд. Чистая прибыль поднялась на 43%, до $1,4 млрд. Акции CVS Health подорожали почти на 6,4% после публикации оптимистичных результатов объединенной компании.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показалась с новой прической
Балерина Анастасия Волочкова представила на суд поклонникам новый образ — с длинной копной кудрявых волос.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Недвижимость
Квартиры в Афинах продолжают дорожать
В случае новых квартир самый большой рост был зафиксирован в Holargos, где средние ставки выросли на 2,8%, до среднего уровня €2 370 за квадратный метр.
Обновлено в 04:10
Энергетика
На Украине газ для населения стал дешевле
На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено вчера в 15:19
Энергетика
Добыча нефти в РФ в январе-апреле повысилась на 3,2%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2019 года повысился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 185,19 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Обновлено в 03:57
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Общество
Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Происшествия
На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции
Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено вчера в 11:38
Музыка
Стал известен состав жюри «Евровидения-2019» от России
Как сообщает на сайте конкурса, в нынешнем году Россия отправляет на «Евровидение» дизайнера Игоря Гуляева, композитора Лору Квинт и певиц Анастасию и Марию Толмачевых, которые в 2016 году одержали победу на детском «Евровидении».
Обновлено в 04:32
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг» и одноименного аккаунта в Twitter, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено 30 апреля в 13:32
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
ВСУ ранним утром нанесли минометный удар по окраинам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 05:02
Здоровье
В Волгоградской области выбрали лучших фельдшеров и медсестер
В Волгоградской области завершился конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четырех российских военных в Сирии
В последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в марте.
Обновлено в 00:13
Хоккей
«Авангард» официально подписал нападающего из «Ак Барса»
Как и предполагалось ранее, клуб подписал 30-летнего форварда Алексея Потапова из казанского «Ак Барса». Контракт рассчитан на два года.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Космос
Кратер для жертвоприношений: в Белфасте конспирологи нашли место, где пришельцы проводили ритуалы
Специалисты сообщили мировому сообществу о выявлении места, где внеземные существа могли осуществлять жертвоприношения похищенных землян.
Обновлено в 03:00
Экономика
Регионы получат 2 млрд рублей на повышение производительности труда
Правительство России выделит почти 2 миллиарда рублей 36 регионам для того, чтобы повысить производительность труда.
Обновлено в 04:01
Авто
Уже в этом году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник
Первый полноприводный автомобиль из ОАЭ под названием Al Reem появится на местном и арабском рынках к концу этого года, сообщили представители автопроизводителя Sandstorm Automotive Factory на пресс-конференции в Dubai Investment Park.
Обновлено в 02:21