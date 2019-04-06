Футбол

Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКАRT на русском 07:34

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес, который ныне выступает за «Севилью», пожелал удачи красно-белым в преддверии матча 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА. «Удачи, моя любовь», — написал Промес в своём Instagram, выложив фото в футболке «Спартака».
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Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА

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Промес пожелал удачи «Спартаку» в матче с ЦСКА

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