Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКАRT на русском 07:34

Бывший полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес, который ныне выступает за «Севилью», пожелал удачи красно-белым в преддверии матча 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА. «Удачи, моя любовь», — написал Промес в своём Instagram, выложив фото в футболке «Спартака».

Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии матча с ЦСКА

Происшествия В Екатеринбурге в машине нашли мертвую девушку с ножом в груди Сегодня, 6 апреля, ночью в Екатеринбурге у дома № 22 на улице 40-летия Комсомола в автомобиле Chevrolet нашли тело мертвой девушки.

Политика Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.

Экономика На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев Сумма в 25,7 триллионов рублей, предусмотренная на реализацию национальных проектов, финансово обеспечивает их выполнение, при необходимости на эти цели могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Политика Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Спорт Сундбю победил в марафоне Kobberlopet на 43 км, Большунов стал третьим Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю стал победителем марафона Kobberlopet на 43 километра в Норвегии.

Футбол Уткин поддержит ЦСКА в матче со «Спартаком» в 22 туре РПЛ Титов дал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА Уткину было бы приятно, если бы "Спартак" с "Локомотивом" в 22 туре не смогли победить, а ЦСКА с "Краснодаром" набрали максимум очков.

Футбол Депай может заменить Мане в «Ливерпуле» По слухам, «Ливерпуль» может рассмотреть вариант с подписанием Депая, если летом 2019 года потеряет Садио Мане — на сенегальца претендует «Реал».

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.

Общество Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.

Шоу-бизнес Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара» Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».

Авто «Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.

Авто В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4 86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).

Политика WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Общество Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов» "Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.