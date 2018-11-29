Наука
Учёные зафиксировали странный гул на дне океана
Учёные зафиксировали странный гул на дне океанаiReactor08:31
Необычное происшествие было зафиксировано в среду, 28 ноября. Исследователи смогли заметить непонятный гул на дне Мирового океана, происхождение которого они не в состоянии объяснить. Сейсмические волны были зафиксированы приблизительно в 24 километрах от берегов острова Майотта.
iReactor08:31
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