Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетомRT на русском 04:49

Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.

Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

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