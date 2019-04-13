Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетомRT на русском 04:49
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
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Больше жира, меньше углеводов: диетолог определил лучший вариант завтрака для диабетиков
Medikforum.ruвчера в 10:12
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