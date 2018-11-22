Речь идёт о маннозном сахаре, сообщает портал EurekAlert. Исследователи выяснили, что эта пищевая добавка способна замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект химиотерапии. Опыты проводились на мышах с несколькими типами рака.

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