Здоровье
Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночамRT на русском 12:37
Конно заявил, что «даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы развития гипертонии примерно на 40%». «При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», — отметил специалист.
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с чего всё началось
Оказалось, что причины тому две — высокое давление или избыток жидкости в организме, вызванный большим количеством употребления соли, отмечает «РИА Новости».Известия07:38
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