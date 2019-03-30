Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночамRT на русском 12:37

с чего всё началось

Конно заявил, что «даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы развития гипертонии примерно на 40%». «При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», — отметил специалист.

Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам

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