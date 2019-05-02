Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирениемRT на русском 05:29
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале EurekAlert. Как отмечается, исследование охватило жителей 136 стран.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в сети Instagram новым снимком в бикини.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Министр юстиции Кипра покидает пост из-за дела о серийном убийце
Министр юстиции Кипра Ионас Николау подал в отставку в связи с преступлениями местного серийного убийцы, в расследовании которых был допущен ряд ошибок.
Обновлено в 06:04
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено в 05:02
Политика
«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой
Что связало Плисецкую и Кеннеди, кто посвящал ей стихи и какая фраза была ее девизом – 15 необычных фактов об известной балерине О ней писали стихи, для нее создавали наряды лучшие мировые дизайнеры, а брат президента США Роберт Кеннеди дарил бриллианты и цветы – четыре года назад, 2 мая 2015-го, не стало великой балерины Майи Плисецкой.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Культура
Звезда «Игры престолов» вышла замуж
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 Pro получит ОЗУ на 12 ГБ
Смартфон OnePlus 7 Pro с ОЗУ с 12 ГБ ОЗУ засветился на бенчмарке Geekbench.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Новое правило введено на «Евровидении»
Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев рассказал о новом правиле, введенном для всех участников международного песенного конкурса.
Обновлено в 07:04
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Медик рассказал о ранних признаках инсульта
Эксперт рассказал, ранними симптомами инсульта могут быть частые и внезапные головные боли, головокружения или обмороки, повышенная раздражительность от резких, громких звуков или света, а также частичное онемение в конечностях.
Обновлено в 02:30
Политика
В Минэнерго США объяснили позицию по «Северному потоку — 2»
Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку, по мнению Вашингтона, он усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза.
Обновлено в 04:43
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Наука
IBM научила ИИ составлять модель сетчатки глаза человека. Это позволит быстро диагностировать глаукому
Тестирование нейросети показало, что она способна дать более точное представление о состоянии здоровья зрительных органов человека, чем традиционные методы, говорится в сообщении IBM.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка
По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12