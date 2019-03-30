Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллегиРИА Новости вчера в 19:45

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.
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В поддержку учительницы из Барнаула начался флешмоб #УчителяТожеЛюди

Алтайская правда00:19

Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула

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Московский Комсомолецвчера в 14:24

Учителя поддержали фотографиями в купальниках свою коллегу из Барнаула

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