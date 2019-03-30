Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллегиРИА Новости вчера в 19:45
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.
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«Кто потом будет учить наших детей?»: Педагогов увольняют за фото в купальнике
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Барнаульские журналисты приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы
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Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках
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