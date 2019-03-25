Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальникеГазета.Ru 04:53

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец". Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады "Белые медведи" у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике.
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