Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальникеГазета.Ru 04:53
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец". Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады "Белые медведи" у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике.
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Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете
Катунь 24вчера в 22:59
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