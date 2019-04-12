Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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Учительницу в Новосибирской области обвинили в экстремизме после ссоры на родительском собрании

Эхо Москвы09:30

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Газета.Ru06:03

Прокуратура просит наказать за экстремизм учительницу. Она сказала родителям учить русский язык

НГСвчера в 02:40

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Новосибирского педагога судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Учительнице в новосибирском поселке грозит срок за экстремизм

Sibnet.ruвчера в 05:21
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Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
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Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

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Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.
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Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
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Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
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Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

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По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
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Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

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Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
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Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
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Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

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В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
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Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
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Владелец «1+1» Игорь Коломойский, которого СМИ называют спонсором кандидата, объяснил это тем, что в передачах Зеленский представлен как артист, а не как претендент на пост главы государства, передает «Украинская правда».
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Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
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Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
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Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
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Экономика

Выросла доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казани составила 38,5 процента за прошлый год.
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СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
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