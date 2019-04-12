Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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Учительницу в Новосибирской области обвинили в экстремизме после ссоры на родительском собрании

Эхо Москвы09:30

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Газета.Ru06:03

Новосибирского педагога судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Под Новосибирском учителя судят по статье об экстремизме за совет учить русский язык

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В Новосибирской области учительницу русского языка судят по 282-й статье за оскорбление гражданки Узбекистана

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Прокуратура просит наказать за экстремизм учительницу. Она сказала родителям учить русский язык

НГСвчера в 02:40

Учительнице в новосибирском поселке грозит срок за экстремизм

Sibnet.ruвчера в 05:21
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Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
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Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
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В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
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Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

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Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

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Австрийский фильм о природе России получил престижную премию в США

Австрийский документальный фильм, посвященный России, был отмечен престижной наградой на фестивале в Нью-Йорке, сообщает 12 апреля ТАСС.
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

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МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
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Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
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Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
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Миколас Орбакас рассказал о беременности 20-летней Пугачевой

Миколас Орбакас рассказал журналистам о беременности 20-летней Аллы Пугачевой.
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«Уфа» не смогла реализовать пенальти и сыграла вничью с «Енисеем»

"Енисей" и "Уфа" сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ.
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Общество

КС разъяснил влияние работы в выходные на минимальную зарплату

Конституционный суд России разъяснил, что в состав зарплаты, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), для его достижения не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и в праздники.
Обновлено в 02:32
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

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Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
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В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
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Навальный вновь подставил оппозицию комментарием о КТО в Тюмени

Блогер Алексей Навальный прокомментировал ликвидацию террористов в Тюмени. Соответствующую запись он опубликовал у себя в Twitter.
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Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer

В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
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Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
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