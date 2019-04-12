Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики
RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Спорт
Тарасова была поражена выступлением Туктамышевой на командном ЧМ в Японии - кадры
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ в Японии.
Обновлено в 04:20
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой
30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками
Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Финансы
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы
Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Происшествия
Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:28
Наука
Создана эффективная вакцина против рака
Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15