Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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