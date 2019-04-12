Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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Под Новосибирском учителя судят по статье об экстремизме за совет учить русский язык

Говорит Москва03:57

Новосибирского педагога судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

РИА Новости05:35

В Новосибирской области учительницу судят по статье об экстремизме после конфликта на родительском собрании

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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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В Новосибирской области учительницу русского языка судят по 282-й статье за оскорбление гражданки Узбекистана

Медиазонавчера в 09:15

Прокуратура просит наказать за экстремизм учительницу. Она сказала родителям учить русский язык

НГСвчера в 02:40

Учительнице в новосибирском поселке грозит срок за экстремизм

Sibnet.ruвчера в 05:21
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Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

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Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики

RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Спорт

Тарасова была поражена выступлением Туктамышевой на командном ЧМ в Японии - кадры

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ в Японии.
Обновлено в 04:20
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

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Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Автоспорт

Хэмилтон опроверг слова Ферстаппена о «неписаном правиле» квалификации

Обновлено в 08:13
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Финансы

Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Происшествия

Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:28
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено вчера в 11:15
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