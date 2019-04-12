Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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