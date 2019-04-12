Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученикаГазета.Ru 06:03
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину "хамкой".
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Происшествия
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Обновлено в 14:10
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве
Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
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Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
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В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
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Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Андрей Малахов опроверг слухи о разводе Алсу
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Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
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Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными
Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Экономика
Силуанов сообщил о назначении Круглова новым замглавы Минфина
Бывший зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым замглавы Минфина РФ.
Обновлено в 12:33
Футбол
Нисимура получил перелом левой скуловой кости в матче с «Оренбургом»
Как сообщает пресс-служба «армейцев», после встречи японский футболист прошёл медицинское обследование в одной из столичных клиник, которое выявило у него перелом левой скуловой кости.
Обновлено в 15:17
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
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Бартон задержан полицией после нападения на тренера «Барнсли»
Funniest part is the copper running right past the car Barton is in pic.twitter.com / 63wgoBM1o4 — Sponge Sports (@ monkey_sponge) 13 апреля 2019 г. Полиция графства Саут-Йоркшир задержала Бартона и начала расследование в его отношении.
Обновлено в 14:15
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
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Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Игры
Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3
Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knoght of old Republic, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 11:49
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России
«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15