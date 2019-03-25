Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальникеГазета.Ru 07:30

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике. На протяжении нескольких недель с момента публикации снимка руководство школы пыталось уволить Татьяну Кувшинникову за непрофессиональное поведение.
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В Сети поддержали уволившуюся из-за фото учительницу из Барнаула

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
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Нападающий СКА Павел Дацюк тренируется в общей группе перед финальной серией Западной конференции КХЛ с московским ЦСКА.
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Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
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Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

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Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
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Суд отклонил иск «Росгвардии» к мясокомбинату «Дружба народов»

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Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
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