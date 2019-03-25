Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальникеГазета.Ru 07:30

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике. На протяжении нескольких недель с момента публикации снимка руководство школы пыталось уволить Татьяну Кувшинникову за непрофессиональное поведение.

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

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