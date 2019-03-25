Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальникеГазета.Ru 07:30
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике. На протяжении нескольких недель с момента публикации снимка руководство школы пыталось уволить Татьяну Кувшинникову за непрофессиональное поведение.
Читать в источнике
Оценить1414
Подробнее о событии
Показать все источники
Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете
Катунь 24вчера в 22:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие
У российских военных появится свой мобильный оператор
Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Политика
Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина
Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Хоккей
Дацюк готовится в общей группе СКА перед серией с ЦСКА
Нападающий СКА Павел Дацюк тренируется в общей группе перед финальной серией Западной конференции КХЛ с московским ЦСКА.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Политика
Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 00:21
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Общество
Суд отклонил иск «Росгвардии» к мясокомбинату «Дружба народов»
Ведомство просило взыскать с предприятия более 6,5 миллионов рублей за поставку некачественной продукции.
Обновлено в 09:31
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Футбол
Люксембург — Украина 0:0 (1-й тайм)
Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.
Обновлено в 14:45
Общество
Реставрация залов Музея современной истории России завершилась
В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами
Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Игры
Apple представила подписочный игровой сервис Apple Arcade
Обновлено в 14:57
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
В России появилась новая Mazda CX-9
Японская автомобильная компания Mazda представила на российский рынок обновленную модель автомобиля Mazda CX-9.
Обновлено 23 марта в 22:58
Политика
Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии
Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера
Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41